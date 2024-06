Immobilier: voici les 10 communes ardennaises les plus prisées des Flamands

D'après le "Baromètre des Ardennes" publié mardi par Fednot, la fédération du notariat, les communes les plus prisées par les acheteurs flamands d'un bien immobilier sont Rendeux (66,2% d'acheteurs venant du nord du pays), Manhay (37,5%) et Vresse-sur-Semois (37,3%). Le top 10 est complété par La Roche-En-Ardenne, Durbuy Houffalize (26.2%), Tellin (26%), Erezée (25.6%), Bièvre (23.5%) et Gedinne (22.1%)

"Le phénomène n'est pas neuf ! L'Ardenne intéresse les acheteurs flamands en quête d'une seconde résidence", selon Fednot qui constate une forte disparité des prix médians des maisons dans les communes analysées. Ainsi, Manhay, avec des maisons à 267.500 euros, est la commune répertoriée la plus chère devant Ciney (245.000 euros), Libin (244.500 euros), Wellin (235.000 euros), Erezée, Nassogne et Marche-en-Famenne (toutes à 230.000 euros).