La Bank of England remonte ses taux une 14e fois et s'inquiète de l'inflation persistante

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 0,25 point de pourcentage jeudi, à un sommet depuis début 2008 à 5,25%, pour lutter contre l'inflation qu'elle prévoit plus persistante, malgré son recul sur les derniers mois.

"Certains indicateurs cruciaux, notamment les hausses de salaire, suggèrent que des pressions inflationnistes plus persistantes se matérialisent. Le Comité (de politique monétaire, ou MPC) a décidé lors de cette réunion de monter ses taux" pour la 14e fois consécutive, justifie la banque centrale dans les minutes de sa réunion.

La Banque d'Angleterre opte pour une hausse de même ampleur que celles de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) fin juillet, même si l'autorité monétaire britannique revoit légèrement à la hausse ses prévisions d'inflation à plus long terme: à 2,5% en 2024 et à 1,5% en 2025.