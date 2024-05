La banque Degroof Petercam se réjouit de "résultats solides" en 2023

"Toutes nos lignes d'activité ont généré des résultats solides, soutenus par une augmentation des revenus et due également à des marges d'intérêt plus élevées", s'est réjoui mercredi le CEO de la banque Degroof Petercam Hugo Lasat, cité dans un communiqué.

Le total des avoirs clients (nets) "a bénéficié de conditions de marché favorables en 2023, avec un niveau global de 74,3 milliards d'euros en fin d'année, en hausse de 5% par rapport aux chiffres de clôture de l'année précédente", pointe la banque.

En revanche, le résultat net a baissé à 56,3 millions d'euros, contre 76,4 millions un an plus tôt, dû, selon la banque, à "un niveau plus élevé de coûts exceptionnels liés à la revue stratégique de l'actionnariat du groupe et une augmentation de l'impôt sur les sociétés".

Fin 2023, le total du bilan s'élevait à 8,1 milliards d'euros, dont plus de 4,5 milliards d'euros d'actifs très liquides, souligne encore Degroof Petercam.