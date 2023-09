La Douane vise à contrôler tous les conteneurs entrant au port d'Anvers contre la cocaïne

L'Administration générale des douanes et accises cherche à accélérer la détection de cocaïne et a lancé une consultation de marché pour trouver des solutions innovantes à cette problématique, fait-elle savoir lundi. Les solutions prometteuses seront ensuite testées par le biais d'expérimentations.

En 2022, la douane belge a saisi plus de 110 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers. Malgré ces résultats impressionnants, les autorités sont convaincues qu'il ne s'agit que d'une fraction de la cocaïne qui passe réellement par le port.

Or, contrôler physiquement tous les biens entrants n'est pas une option réaliste, étant donné les ressources considérables nécessaires et le conflit avec la mission de la douane visant à faciliter le commerce légitime. Cependant, il est possible d'améliorer le processus de contrôle et d'adopter de nouvelles technologies, selon les pouvoirs publics.