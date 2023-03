La Fevia met en garde contre la perte de compétitivité du secteur alimentaire belge

L'inflation et la hausse des prix de l'énergie qui ont frappé de plein fouet les consommateurs ont également plombé les entreprises du secteur de l'alimentaire belge. La Fevia note que les producteurs n'ont pu répercuter que tardivement l'augmentation des coûts de production sur leur prix, en raison de la réticence des grands distributeurs.

Autre problématique visée par la Fédération: un "handicap salarial" de 25% et une "lasagne de taxes" qui renchérissent les produits et nuisent à la compétitivité. Elle craint en outre que le projet d'augmentation de 60 millions d'euros de la taxe sur les emballages et de hausse de la TVA de 6 à 9% empire un peu plus la situation.