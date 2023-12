La Fnac vend une console par erreur à 69€ eu lieu de 450€ : la commande annulée

La Fnac a commis une nouvelle erreur de prix. L'enseigne a vendu des consoles Playstation à 69 euros au lieu de 450 euros. Des clients ont cru à une super promo. Ils nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous car la Fnac a finalement annulé la vente.

"Ici c’est le bon de commande de la Fnac qui dit merci votre commande a été enregistrée. Et ici je vous montre aussi la preuve sur Visa", nous montre Rocco sur l’écran de son smartphone.

Cet habitant de Marchienne-au-Pont estime alors qu’il ne s’agit ni d’une erreur, ni d’une arnaque. Pourtant, quelques heures plus tard, il reçoit un message lui signalant que sa commande est annulée : "Des consoles à ce prix, c’est super décevant de ne pas les avoir même si on s’en doutait. Je voulais l’offrir à ma fille, mais on lui offrira autre chose".