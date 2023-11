La liste des personnes exclues à nouveau obligatoire dans les agences de paris

Entre début octobre 2022 et mi-janvier 2023, à chaque passage dans une agence de paris, un joueur devait entre autres présenter sa carte d'identité, mentionner sa profession, être photographié et signer un registre d'accès regroupant de nombreuses informations le concernant pendant 10 ans. Mais en début d'année, à la suite d'une action en référé introduite par 200 agences de paris, le tribunal de première instance de Namur avait suspendu l'arrêté royal prévoyant le contrôle EPIS.

Fin octobre, la cour d'appel de Liège a finalement réformé cette décision judiciaire parce qu'elle n'a pas reconnu l'urgence. La procédure a été clôturée et le tribunal ne se prononcera plus non plus sur le fond.