La marque Dolcissimo appelle à la vigilance pour certains de ses cannoli

Or, le soja peut provoquer une intolérance chez certaines personnes. Dolcissimo demande donc à ces dernières de ne pas consommer le produit susmentionné et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Les magasins qui l'ont commercialisé sont les Mercatino de Binche et de La Louvière; les Intermarché de Forchies-la-Marche, de Boussu, de Frameries, de Tubize et de Givry; le Sita de Marcinelle; les Carrefour de Gosselies, de Bomerée, de Haine-Saint-Pierre et de Mons; les Proxy d'Estinnes et de Trivières ainsi que le Spar de Ressaix.

"Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d'intolérance au soja peuvent le consommer sans aucun risque", précise toutefois Dolcissimo.