La passerelle de l'éco-quartier Rives Ardentes à Liège est installée

L'installation de cette passerelle cyclo-piétonne constitue un élément important de cet imposant projet immobilier sachant qu'elle permettra de relier le nouvel écoquartier, le parc Astrid, le futur arrêt de tram "Astrid" et les quartiers adjacents de Coronmeuse.

Cette passerelle cyclo-piétonne mesure 57 mètres de long. "Elle améliorera l'accessibilité aux espaces publics et reliera les nouvelles zones piétonnes vertes situées de part et d'autre de la darse de Meuse et de la Meuse. Elle sera accessible à tous les usagers de la mobilité douce (cyclistes, piétons, scooters et personnes à mobilité réduite) via des rampes naturelles du côté du parc et via une rampe et des escaliers du côté de l'arrêt de tram", précise-t-on du côté du consortium Neo-Legia (Jan De Nul Group, Willemen Groep et CIT-Blaton) chargé de la mise en œuvre du projet sur ce site de 25 hectares ayant accueilli, de 2006 à 2019, le festival Les Ardentes. Celui-ci a désormais déménagé à Rocourt.