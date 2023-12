La représentativité dans la publicité mise en cause par le baromètre belge de la diversité

Les publicités ont été analysées à l'aide d'un outil qui, sur base d'un algorithme, peut reconnaître le sexe, l'âge et l'origine ethnique des personnes figurant dans les images.

L'examen de 3.000 publicités diffusées ces trois derniers mois à la télévision, en ligne et dans la presse écrite a été effectué en vue de cartographier la diversité du marché publicitaire belge.

Il ressort notamment de cette étude que seuls 19 % des plus de 45 ans apparaissent dans les publicités alors qu'ils représentent 46,1 % de la population et 53,3 % du pouvoir d'achat.

Cette représentativité dépend aussi du canal de diffusion. Dans les publicités en ligne, on constate la présence de plus jeunes que dans les spots télévisés et annonces imprimées.

En termes de genre, les hommes et les femmes sont équitablement représentés dans les publicités belges. Les femmes y sont cependant beaucoup plus jeunes que les hommes.