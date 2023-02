Le BEL 20 repasse et se maintient au-dessus des 3.900 points

Tous ses éléments étaient teintés de vert, Sofina (234,20) et Aperam (37,59) en tête avec des bonds de 2,54 et 2,51% devant VGP (86,20) et Galapagos (35,99) qui s'appréciaient de 2,50 et 2,48%.

KBC (70,68) et Ageas (42,02) valaient 2,41 et 0,94% de plus que vendredi, AB InBev (57,21) et Colruyt (26,08) gagnant 0,92 et 1,95%.

Solvay (107,85) et UCB (82,44) étaient positives de 1,79 et 0,78%, arGEN-X (346,70) et Umicore (31,40) se contentant de 0,14 et 0,58% de mieux.

GBL (79,44) et D'Ieteren (184,70) étaient positives de 1,12 et 2,10%, Aedifica (79,90) et Cofinimmo (87,25) de 1,78 et 1,10%.

CFE (9,61) et DEME (118,34) progressaient par ailleurs de 4,4 et 1,4%, Euronav (17,27) et Exmar (8,33) de 1,1 et 4,4%, Barco (26,96) et Kinepolis (41,14) de 1,9 et 2%, Ontex (7,59) et Unifiedpost (4,145) de 4,7 et 6%, Econocom (3,20) et Immobel (51,00) de 2,4 et 3,6%.

Mithra (2,45) et Onward Medical (4,95) valaient enfin 2,5 et 5,1% de plus que vendredi, Fagron (15,14) gagnant 2,7%.