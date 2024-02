Le bitcoin au-dessus des 50.000 dollars pour la première fois en plus de deux ans

Vers 18H30, le prix de la plus suivie des cryptomonnaies grimpait de 5,4% à 50.145, 31 dollars, après avoir culminé plus tôt dans la séance à 50.327,56 dollars, un plus haut depuis plus de deux ans. Il a gagné près de 18% depuis le début de l'année, et s'est envolé de plus de 200% depuis janvier 2023.

Depuis le début de l'année dernière, la valeur du bitcoin a donc triplé. Les fluctuations spectaculaires du cours depuis son introduction il y a plus de dix ans ont longtemps constitué le principal attrait pour les investisseurs. Les récentes hausses ont été principalement motivées par l'espoir que la monnaie devienne bientôt plus courante. En effet, le mois dernier, Washington a décidé d'autoriser les fonds négociés en bourse à détenir directement des bitcoins.