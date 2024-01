Le cours du bitcoin stable malgré l'approbation de fonds cotés en bitcoin aux États-Unis

L'arrivée de fonds cotés en bitcoins, également connus sous le nom d'ETF bitcoins, rendra la crypto-monnaie plus accessible à un plus grand nombre d'investisseurs. Les investisseurs n'auront pas à acheter directement des bitcoins et à les stocker dans un portefeuille numérique et pourront investir indirectement dans le bitcoin.

"Bien que nous ayons approuvé la cotation et la négociation de certains ETF bitcoin, nous n'avons pas approuvé ou recommandé le bitcoin lui-même", a toutefois souligné le responsable de la SEC Gary Gensler. "Les investisseurs doivent rester prudents face aux nombreux risques associés au bitcoin et aux produits dont la valeur est liée aux crypto-monnaies."