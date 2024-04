Le mazout classique va disparaitre au profit d'un carburant moins polluant... mais plus cher

Désormais, dans les gros tuyaux des distributeurs, il n'y aura plus que du mazout de chauffage nommé 10S, une variante moins polluante, la teneur en soufre diminuant encore. Elle ne sera plus que de 10 "PPM", pour Parties Par Millions : il n'y aura donc plus que 0.001% de soufre dans le mazout.

Pour bien comprendre nous avons été interrogés deux distributeurs dans la région namuroise. "On vient de 6.000, puis à 2.000, 1.000, en 2016, nous sommes passés à 550 et désormais on passe à du 10. Pour ainsi dire qu'il n'y absolument plus de soufre dans le mazout", explique Bernard Ory, fournisseur de combustible.