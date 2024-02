Le nombre de contrats de mariage sur un an reste stable, les modifications plus nombreuses

Plus de 14.200 contrats de mariage ont été établis en 2023, soit autant que l'année précédente, ressort-il des chiffres publiés mercredi par la Fédération des notaires (Fednot). Le nombre de modifications de contrat en cours de mariage est par contre en hausse de 8,6% par rapport à 2022, principalement en Flandre et chez les personnes plus âgées.