Le patrimoine des Belges a augmenté de 26,5 milliards au premier trimestre de 2024

Les titres à revenu fixe et les actions non cotées ont enregistré de légères réductions de valeur (-0,7 et -0,6 milliard d'euros, respectivement).

Les ménages ont continué d'investir dans les comptes à terme (2,8 milliards d'euros) et dans les titres à revenu fixe (2,3 milliards d'euros) au premier trimestre de 2024. Les fonds d'investissement et les actions non cotées ont à nouveau fait l'objet d'acquisitions nettes (à hauteur de 2 et 1,9 milliards d'euros, respectivement), tandis que les actions cotées ont subi des ventes nettes (-0,8 milliard d'euros).