Le prix de la pomme de terre a augmenté: va-t-on payer nos frites plus cher?

Ce prix record s'explique par le mauvais temps de l'automne dernier. En raison des pluies excessives, toutes les pommes de terre n'ont pas pu être récoltées et elles sont restées dans le sol, ce qui a entraîné une pénurie et entraîné l'augmentation du prix à la tonne. Aussi, beaucoup de nos pommes de terre sont actuellement importées, et de ce fait, un peu plus cher. Christophe Vermeulen, administrateur délégué de Belgapom, rassure: "Je ne pense pas que les conséquences pour les consommateurs seront très conséquentes, les grandes usines ont suffisamment de stocks pour le moment".

Cependant, le prix élevé pour les pommes de terre de conservation ne signifie pas qu'elles sont plus chères en magasin. Les grands industriels de la frite surgelée comme Lutosa ont des stocks importants et exportent 95% de leur production vers plus de 140 pays différents.

Côté friterie

Les friteries sont approvisionnées par les producteurs de frites fraîches et dépendent des marchés de gros. La récolte des pommes de terre 2023 s'épuise, la future récolte est incertaine et l'importation n'est pas bon marché. Les friteries vont donc devoir acheter leurs pommes de terre plus cher. "La répercussion de cette hausse sur le client dépend de chaque friterie", indique Christophe Vermeulen, administrateur délégué de Belgapom. "Mais il ne fait aucun doute que le prix d'achat sera temporairement plus élevé."