Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Ottignies et Nivelles début avril

Malgré l'absence de vacances scolaires en Belgique francophone à cette période, le trafic ferroviaire sera interrompu au début du mois d'avril sur les lignes ferroviaires Ottignies-Bruxelles et Nivelles-Bruxelles, signalent vendredi la SNCB et Infrabel. Des déviations seront mises en place là où c'est possible. Dans le cas contraire, un service de bus de remplacement sera déployé. Les temps de parcours seront dès lors rallongés, de 10 à 35 minutes, préviennent les deux entreprises ferroviaires.