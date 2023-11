Les Belges ne veulent pas d'une carte d'identité numérisée sur leur smartphone

Les Belges utilisent de plus en plus les smartphones pour un suivi médical et des opérations bancaires mais ne sont pas encore réceptifs aux solutions d'identification numérique, ressort-il mardi de l'étude Digital Consumer Trends Report du bureau de consultance Deloitte.

Un Belge sur deux utilise régulièrement son smartphone pour effectuer des paiements physiques dans les magasins. Le téléphone portable est en outre devenu l'outil de prédilection pour gérer son administration bancaire en ligne.

Si le consommateur échange de plus en plus sa carte bancaire pour son smartphone, il semble par contre tenir à sa carte d'identité physique, constate Deloitte. Ainsi, 71% des Belges ne voudraient pas d'une carte d'identité numérique sur leur smartphone. La plupart d'entre eux (79%) ne sont pas non plus favorables à un permis de conduire numérique.