Liège entend lutter contre les "polluants éternels" dans l'eau de distribution

Le conseil communal de Liège a voté, lundi soir, une motion visant à lutter contre les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), considérées comme des "polluants éternels", dans l'environnement, en particulier dans l'eau de distribution.

Le texte a été soumis par le conseiller communal François Schreuer (Coopérative politique Vega), sur base d'études scientifiques qui pointent le danger pour la santé humaine des substances per- et polyfluoroalkylées, notamment à l'origine de lésions hépatiques, de maladies thyroïdiennes, d'obésité, de problèmes de fertilité et de cancers. Ces substances ne sont pas dégradées naturellement et s'accumulent dans l'environnement.

"L'agence flamande de l'environnement identifie leur présence dans 88 % de ses puits de mesure des eaux souterraines, partout en Flandre, dont 6 % à des niveaux jugés dangereux. De plus, des taux d'exposition à des niveaux dépassant largement les valeurs limites ont été relevés autour d'usines chimiques de nombreux pays européens, notamment en Belgique", a relevé François Schreuer.