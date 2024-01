Liège: le tunnel de Cointe fermé de nuit du 28 janvier au 2 février

Ces fermetures nocturnes sont prévues, chaque nuit, du 28 janvier au 2 février et seront effectives dans les deux sens de circulation, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée". La circulation y sera impossible de 22 h (fermeture progressive des accès dès 20h 30) à 6h (réouverture progressive dès 5h). Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604, itinéraires S1 et S20.

Au-delà des travaux préparatoires au chantier de modernisation du tunnel de Cointe (vers Bruxelles) qui aura lieu l'été prochain et qui nécessitera plusieurs semaines de fermeture, ces cinq nuits seront également mises à profit pour poursuivre, en rive droite de la Meuse, la réhabilitation des tunnels de Kinkempois et des Grosses Battes.