L'inflation décélère encore en juin

L'inflation a diminué en juin à 4,15%, contre 5,20% en mai et 5,60% en avril. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a elle aussi décéléré, passant de 8,70% en mai à 8,14% en juin, annonce jeudi Statbel.

En juin, les principales hausses de prix concernaient les carburants, le pain et les céréales, les confiseries, les produits d'entretien, les restaurants et cafés et les loyers privés. A l'inverse, l'électricité, le gaz naturel, les légumes, le gasoil de chauffage, la téléphonie mobile et les boissons alcoolisées ont exercé un effet baissier sur l'indice.

L'inflation sur la base de l'indice santé diminue de son côté de 5,90% à 5,02%. L'indice santé lissé s'établit à 124,69 points en juin. Le prochain indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 125,60 points.