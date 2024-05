L'inflation poursuit sa hausse

L'inflation selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a atteint 4,9% au mois d'avril, contre 3,8% en mars et 3,6% en février, a annoncé mercredi l'office belge de statistique Statbel. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est par contre établie à 3,7%, en légère baisse par rapport à mars (3,9%).

En avril, les principales hausses de prix concernaient le gaz naturel, le tabac, le fioul domestique et les réparations et entretiens de véhicules. À l'inverse, les produits laitiers, le pain et les céréales, les achats de véhicules, l'électricité, les meubles, le carburant, les vêtements et les appareils électroménagers ont exercé l'impact négatif le plus significatif sur l'inflation.

L'office européen de statistique Eurostat publiera vendredi l'IPCH des pays de l'Union européenne pour le mois d'avril.