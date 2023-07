Panier RTL info / Test Achats: la bonne nouvelle se confirme pour les prix dans les supermarchés

L'évolution des prix dans les supermarchés poursuit sa baisse, pour le 3e mois consécutif, selon les données du Panier RTL info / Le Soir / SudInfo / Test Achats. Attention, cela ne signifie pas que les prix baissent, loin de là. Entre le mois de juin 2022 et le mois de juin 2023, les prix en grandes surfaces des 3.000 produits observés par Test Achats ont augmenté en moyenne de 17,02%. On parle de baisse car lors de mois précédents, les hausses étaient de +20,6% (mars), +20,1% (avril), +18,3% (mai). Autrement dit, les prix grimpent moins vite qu'au début de l'année et si la tendance se poursuit et s'accentue, les prix dans les grandes surfaces pourraient petit à petit se rapprocher de leur niveau d'avant la crise "covid + énergie", en grande partie responsable des augmentations générales.

On estime qu'une famille de 2 personnes dépense actuellement, en moyenne, 530€ par mois au supermarché. C'est 77 € de plus qu'il y a un an (et 2 € de plus que le mois dernier). En septembre 2022, à titre d'exemple, ce montant était de 468€ par mois...