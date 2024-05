Plus de 200 millions d'euros investis dans la sécurité des tunnels flamands depuis 2020

La Flandre compte 22 grands tunnels, empruntés quotidiennement par environ 478.000 véhicules en moyenne. Cependant, la plupart de ceux-ci datent des années 1960 et 1970, ce qui nécessite des travaux de rénovation et des adaptations, de plus en plus capitaux compte tenu de l'augmentation du trafic.

Les tunnels Beveren (Anvers) et Léonard (Tervuren) seront complètement rénovés cette année. Le premier a récemment obtenu le permis pour une rénovation complète qui commencera cet été. Pour le second, les travaux de rénovation, qui ont débuté il y a un mois, se poursuivent.