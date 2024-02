Pour les panneaux photovoltaïques, 2023 était l'année des records tandis que 2024 s'annonce comme une année cauchemar: pourquoi?

Partager:

En Wallonie, depuis le 1er janvier dernier, les particuliers qui font installer des panneaux photovoltaïques ne peuvent plus profiter du régime dit "du compteur qui tourne à l’envers". Il n'y a pas encore de données officielles, mais les installateurs contactés évoquent une chute vertigineuse des commandes depuis le début de l’année. Le secteur tient pourtant à rassurer : avec la baisse de la demande, le prix des panneaux photovoltaïques va diminuer.

Pour Logan, installateur de panneaux photovoltaïques, 2023 fut l’année de tous les records… Mais depuis le 1er janvier dernier, l’activité tourne au ralenti : désormais, ce sont surtout les entreprises, et non plus les particuliers, qui remplissent le carnet de commandes. "L'année passée, on en avait 3.000 par mois, cette année, cela diminue fortement", explique Logan, installateur de panneaux photovoltaïques. En 2023, l’installateur hennuyer concrétisait environ 500 devis par mois. En 2024, ce volume pourrait se réduire à une centaine de commandes mensuelles en raison du changement de règles intervenu au 1er janvier. À lire aussi Clés pour comprendre: c'est quoi un "compteur qui tourne à l'envers" ?

"Les gens se sont rués sur les panneaux en pensant qu'en 2024, ce ne serait plus intéressant", note Christophe Collin, comptable et responsable des ressources humaines chez "CB Energy". "De ce fait, on a eu énormément de demandes l'année dernière". Une date butoir Didier s’est dépêché pour faire installer sur son toit 36 panneaux avant la date butoir du 31 décembre 2023. Il pourra ainsi profiter du régime du compteur qui tourne à l’envers jusqu’en 2030. À lire aussi Fin du compteur qui tourne à l'envers: les installateurs de panneaux photovoltaïques sont moins sollicités, "cette année les gens diminuent"