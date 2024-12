Sondage RTLinfo-Cluster17: les Belges réduisent leur budget pour les vacances et estiment faire "plus attention qu'avant"

Selon une étude réalisée par Cluster17 pour RTL Belgique, les Belges partent moins ou réduisent leur budget vacances. Face à des priorités financières plus pressantes, ils adaptent leurs habitudes pour concilier plaisir et économies.

Les Belges se montrent de plus en plus prudents avec leurs finances, et cela se reflète dans leurs plans de vacances. Selon une étude réalisée par Cluster17 à la demande de RTL Belgique, nombreux sont ceux qui prévoient de partir moins souvent ou de réduire leur budget.

Certains vont même jusqu’à renoncer totalement à leurs congés pour faire des économies.

"On ne se serre pas nécessairement la ceinture, mais on fait plus attention qu’avant", témoigne une vacancière. Pour d'autres, l'objectif est clair : économiser aujourd'hui pour financer un plus gros projet à l’avenir. "J’économise pour faire un plus gros voyage l’année prochaine", explique un autre Belge interrogé.