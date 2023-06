Testachats lance une pétition pour augmenter les taux sur les comptes d'épargne

Testachats lance une pétition pour exiger des banques et de l'Etat belge qu'ils remontent les taux sur les comptes d'épargne, annonce mercredi l'organisation de défense des consommateurs, qui déplore également le plafonnement des taux sur l'e-depo à 2,5%. Testachats compte dès lors interpeller le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, au sujet de l'e-depo et se dit prête "à aller jusque devant le Conseil d'Etat".

Les ménages sont confrontés à une augmentation des prix de nombreux biens essentiels et de consommation courante, avec une "inflation alimentaire qui flirte avec les 20% ", selon le baromètre de Testachats. "Dans ce contexte, voir à la fois les grandes banques se faire tirer les oreilles pour augmenter les taux sur comptes d'épargne, et le gouvernement limiter le rendement d'un produit aussi populaire que l'e-depo est choquant et suscite la polémique", dénonce l'organisation.

"Les banques placent énormément d'argent (259 milliards) auprès de la Banque centrale européenne. Et pour cela, elles reçoivent un joli taux : 3,25% actuellement, sans doute davantage dans le futur si les taux remontent encore. Cela représente un gain annuel de 8,4 milliards d'euros. En parallèle, le relèvement de 1% du taux de l'épargne leur coûterait 3 milliards par an. Donc oui, les banques ont de la marge pour augmenter les taux", explique Julie Frère, porte-parole de Testachats.