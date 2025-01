"Tout reste pareil, tant pour les collaborateurs que pour les clients": Delhaize annonce vouloir racheter les 325 magasins Louis Delhaize

"Rien ne change : nous conservons le siège social, la logistique et les magasins. Tout reste pareil, tant pour les collaborateurs que pour les clients. Delfood continuera à livrer les magasins Louis Delhaize ainsi que les autres enseignes indépendantes", précise Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Après la récente revente des magasins Match, Smatch et Deli Traiteur par le groupe Delfood, cette annonce ne constitue pas une surprise totale. Pour l’instant, aucune restructuration ni changement est à prévoir du côté de Louis Delhaize.

"La volonté est vraiment de pérenniser nos activités, de développer un vaste réseau et de devenir le numéro un des magasins de proximité dans l’alimentation", ajoute Karima Ghozzi.

Louis Delhaize et Delhaize le Lion : deux sociétés distinctes mais fondées par deux frères, ce qui explique leur nom commun. Au fil des ans, ces marques ont évolué de manière indépendante, mais aujourd’hui elles se rejoignent sous un même groupe, la société Delhaize.

Cette acquisition est perçue comme une bonne nouvelle par certains gérants, mais elle suscite des inquiétudes chez les syndicats. "Du côté de Delfood, on se veut rassurant, car il s’agit simplement d’un rachat d’actions. Cela ne modifie pas les conditions de travail du personnel. Mais on se souvient que, lorsque Intermarché a racheté Mestdagh, on nous avait tenu le même discours. Avec le temps, les conditions de travail ont changé. Nous resterons donc extrêmement vigilants pour éviter que cela ne se reproduise ici", prévient Myriam Delmée, présidente du SETCa.

Ce rachat d’actions doit encore être validé par l’Autorité belge de la concurrence. Delhaize espère finaliser cette acquisition d’ici la fin de l’année 2025.