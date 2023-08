Un chantier de réhabilitation de l'E429/A8 va débuter entre Frasnes-lez-Anvaing et Tournai

Ce chantier portera sur un tronçon de l'autoroute entre l'échangeur n°31 "Frasnes-lez-Anvaing" jusqu'à celui de Tournai (E429/A8-E42/A16-E42/A8) en direction de la France. Sur quelque 14 km, il concernera tant les voies de droite et de gauche que la bande d'arrêt d'urgence. Deux couches de revêtement seront posées, au lieu d'une, pour améliorer le confort des usagers. En direction de Tournai, les bretelles de sortie et d'accès de l'échangeur n°31 seront également traitées.

En direction de Tournai, l'échangeur n°31 "Frasnes-lez-Anvaing" sera traité du lundi 21 au dimanche 27 août. Il sera donc impossible, dans ce sens, d'emprunter les bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur. Pour la sortie, une déviation est prévue via l'échangeur précédent et pour l'accès via les N529 et N48. L'échangeur sera libéré pour la rentrée scolaire.

Le mercredi 16 août, en direction de Bruxelles, dans le cadre de l'aménagement des passages de police, une voie sera soustraite à hauteur du début et de la fin de la zone de chantier.

Ce chantier représente un budget de près de 5,2 millions d'euros HTVA financé par la Sofico.