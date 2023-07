Une inflation à 3,9% en 2023 et 3,4% en 2024

Sur base des prévisions mensuelles, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 3,9% en 2023 et 3,4% en 2024, contre 9,59% en 2022 et 2,44% en 2021. L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,4% en 2023 et 3,6% en 2024, contre 9,25% en 2022 et 2,01% en 2021, indique mardi le Bureau du Plan dans une révision de ses prévisions.