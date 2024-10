30 mois de prison pour avoir agressé sexuellement des collègues à la prison de Merksplas

L'homme était surveillant en chef à la prison de Merksplas. Une mesure d'ordre a été prise en urgence à son encontre le 8 février 2022 et il a été écarté de la prison. Plus tard dans le mois, la direction de l'établissement pénitentiaire a informé la police qu'une enquête interne avait été ouverte. Une enquête judiciaire a également été ouverte dans la foulée. Celle-ci a révélé que le prévenu avait harcelé et agressé sexuellement quatre de ses collègues entre 2009 et 2022. Le quadragénaire nie les faits.