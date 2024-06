Anderlecht: 4,5 kg de drogue et plus de 19.000 euros saisis depuis mars au Peterbos

La police a saisi 4,5 kg de drogue, différentes armes (dont deux armes à feu) et 19.310 euros au cours des trois derniers mois dans le quartier du Peterbos à Anderlecht. La zone de police Bruxelles-Midi l'a annoncé vendredi dans son premier bilan des actions communes qu'elle mène au Peterbos avec la commune d'Anderlecht et le parquet de Bruxelles.

Quatre suspects ont été placés sous mandat d'arrêt et trois suspects ont été libérés sous conditions par le juge d'instruction. Un juge de la jeunesse a été requis pour deux mineurs et une personne a reçu une lettre d'avertissement du parquet de Bruxelles. Les autres enquêtes sont encore en cours.

Depuis, 86 sanctions administratives communales (SAC) ont été infligées, dont la plus grande partie (66) pour non-respect d'interdictions de fréquentations annoncées. En outre, il y a eu onze amendes SAC données pour non-respect d'injonctions policières, cinq pour des agressivités verbales, deux pour des nuisances sonores et deux pour d'autres formes de nuisance.

La commune d'Anderlecht, la zone de police Midi et le parquet de Bruxelles ont commencé à intensifier en mars leurs actions dans le quartier du Peterbos pour lutter contre le trafic de drogue et la violence qui y est liée.

Au total, 127 opérations ciblées et six actions "PeterBob" ont été menées, ce qui a mené au contrôle de 350 personnes et 300 véhicules, à 123 perceptions immédiates délivrées, 28 amendes pour SAC, au dépannage de quatre véhicules et à l'interpellation de deux personnes.