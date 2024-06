Arrestation de deux hommes soupçonnés de livrer des colis par drone vers des détenus

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a arrêté, jeudi, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années soupçonnés de faire des livraisons de colis par drone à destination de personnes se trouvant en prison. Ils ont été inculpés par le juge d'instruction du chef de trafic de stupéfiants en association et de détention d'arme à feu, et placés sous mandat d'arrêt.

Les policiers ont découvert, dans le local technique de l'immeuble du centre-ville de Bruxelles où les deux suspects ont été arrêtés, un drone téléguidé doté d'un crochet. Ils ont également trouvé une catapulte ainsi que de six colis soigneusement empaquetés pour supporter les chocs, sur lesquels un surnom était écrit. Cette découverte laissait penser "que ces colis étaient destinés à des personnes emprisonnées", a expliqué la police. "Certains colis contenaient un ou plusieurs GSM, d'autres un ou des GSM et des stupéfiants". Au total, sept GSM ainsi que 54 grammes de résine de cannabis conditionnés en pacsons et 51 grammes de cannabis scindés en deux blocs ont été saisis.

Lors de leur interpellation, les suspects étaient en possession d'une arme à feu, d'un pain de 100 grammes de résine de cannabis, de deux blocs de cocaïne d'un poids total de 40,34 grammes, d'une balance de précision, de contenants vides généralement utilisés dans la vente de stupéfiants ainsi que d'une somme de 950 euros.