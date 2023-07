Brussels Airlines continue à desservir Rhodes et Corfou

Brussels Airlines va continuer à desservir les aéroports des îles grecques de Rhodes et de Corfou, toutes deux frappées par des incendies de forêt en ce moment, a indiqué lundi la compagnie aérienne à l'agence Belga. Le week-end dernier, les voyagistes TUI, Sunweb et Corendon avaient décidé de ne plus acheminer de touristes vers ces destinations pour l'instant.