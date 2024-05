Camionneur tué par une grille d’égout: un des mineurs interpellés aurait tiré sur des véhicules avant les faits

Le mineur aurait récupéré la grille préalablement détachée par un de ses amis avant de la lancée depuis le pont. Le garçon aurait, quelques jours avant le terrible drame, tiré avec une arme airsoft, une arme à air comprimé comprenant des billes de plastique, sur plusieurs véhicules à Andenne.

Le parquet indique qu’une dame avait constaté sur son véhicule l’impact de balles et que l’auteur était toujours recherché. Sur une vidéo, l’adolescent court vers une auto et tire sur les vitres. Selon certaines de ses connaissances, il était incontrôlable, fumait beaucoup et sortait de chez lui la nuit sans que ses parents ne s’en aperçoivent.



Dans ses déclarations à la police, il indique que le terrible drame du vendredi 10 mai est arrivé à cause d’un pari lancé par un des jeunes majeurs. Une affirmation que rétorque catégoriquement l’avocat de ce dernier. Il déclare que toutes les personnes mentionnées dans ce dossier se rejettent la faute.