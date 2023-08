Colombie: le père des enfants rescapés accusé de violences sexuelles

La justice colombienne a inculpé l'homme des "délits de relations charnelles violentes aggravées et d'actes sexuels abusifs" avec une mineure, selon la décision de justice survenue samedi soir dans la commune de Florencia (sud-ouest).

L'accusé, Manuel Ranoque, un Indien Huitoto de 47 ans, qui a été arrêté vendredi et nie les accusations, restera en détention, a-t-il détaillé.

Lesly, 13 ans, a pris en charge ses frères et soeurs plus jeunes après le crash de leur petit avion dans lequel leur mère est décédé.

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés terriblement amaigris, quarante jours après l'accident, fin juin, dans la forêt amazonienne et ont été hospitalisés pendant un mois.