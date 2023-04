Course-poursuite qui s'est terminée par un accident: jugement attendu le 11 mai

Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra son verdict le 11 mai dans l'affaire concernant un homme de 21 ans arrêté lors d'une course-poursuite le 26 mars 2021. L'homme avait commis une série d'infractions au code de la route et provoqué une collision entre deux véhicules de police. Une voiture de police a été renversée et quatre agents blessés. Le jugement avait initialement été reporté à ce lundi afin de donner la possibilité au prévenu de prouver qu'il ne consomme plus de stupéfiants, opportunité que l'intéressé n'a pas saisie.