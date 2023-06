Décès de Tomy Delmotte à Gosselies, la famille soutient que c'est un meurtre

En appel, la famille de Tomy demande à la cour de requalifier les faits en meurtre et de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises. Me Lauvaux appuie sa plaidoirie sur la base de la théorie du dol éventuel. Ainsi, le prévenu, boxeur de haut niveau, aurait dû accepter les conséquences de son geste.

Le pénaliste soutient qu'il y a eu plus que deux coups et que le prévenu a disposé d'un délai de plus de vingt minutes pour s'organiser et déplacer le corps. "L'expert n'exclut pas des manœuvres concomitantes", déclare l'avocat, qui a proposé à la cour d'auditionner le médecin légiste.

Le prévenu, en appel, n'était pas présent à l'audience, ni représenté par un avocat.