Des centaines de jeunes kayakistes évacués de la Lesse: "Les circonstances ne permettaient pas de faire la descente"

Selon les secours intervenus sur place, l'incident est "probablement" dû à "un débit important qui a entraîné la déstabilisation de plusieurs kayaks". On ignore, pour l'instant, l'origine de ce débit.

Andy, encadrant de l'une des classes victimes du drame, témoigne. "Quand on est parti, on nous a dit 'Attention, l'eau est un peu plus haute, ça risque d'être un peu plus dangereux mais on était déjà parti, on était à plus de la moitié donc c'était un peu compliqué."