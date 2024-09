Entre 400 et 500 enfants et adolescents en kayak secourus dans la Lesse: "J'ai dû nager, j'avais super froid"

Partager:

Plusieurs centaines de kayakistes, principalement des élèves, qui effectuaient la descente de la Lesse ce jeudi se sont retrouvés en grande difficulté à la suite d'un débit trop élevé, indiquent Olivier Pitance, gérant de Dinant Evasion, unique opérateur qui propose la descente de la rivière, et le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet.

Les secours ont été appelés aux alentours ce jeudi en début d'après-midi. "Vers 14h, les pompiers de la zone ont été appelés pour des enfants en difficulté sur la Lesse. On n'avait pas de décompte au début de l'intervention puis il s'avère qu'on est confrontés à une évacuation de entre 400 et 500 enfants et adolescents", indique Patrice Liétard, capitaine de la zone de pompiers de Dinant. Les élèves proviennaient de plusieurs écoles du pays, Les secours ont été déployés sur place en nombre. "Nos équipes sont en train de ratisser la Lesse en amont et de refaire descendre vers le final de la Lesse où les enfants sont accueillis avec des couvertures thermiques." Un hélicoptère survole la Lesse afin de voir s'il n'y a pas des jeunes bloqués en bord de Lesse, à des endroits qui ne sont pas accessibles depuis la route. Les jeunes évacués ont un suivi médical.

On apprend aux alentours de 16h30 que les opérations de recherches sont terminées. "Plus personne ne se trouve sur la Lesse", indiquent les pompiers. Le comptage des adoslescents est en cours "pour s’assurer qu’il ne manque personne à l’appel". Les derniers ados ont embarqués dans les cars pour être rapatriés vers 18h45. Le plan d’urgence a été levé. Les victimes racontent "Mon gilet de sauvetage est parti parce qu'il était trop grand", témoigne Youssef, l'une des victimes. "J'ai dû nager, j'avais hyper froid. J'ai mis une couverture. L'eau était profonde de fou, j'avais pas pied." "Il y en a beaucoup qui sont tombés, moi y compris", indique Kilian. "Quand on est arrivés, au moment où il y avait des cascades, des petites descentes, là directement on voyait bien que c'était un peu fort. On se disait que c'était normal, peut-être que c'était dans le sens de l'amusement, mais finalement non." Mohamed, lui, a aidé ses camarades à sortir de l'eau."Voir tout le monde devant soi tomber petit à petit comme des petits pains, c'est impressionnant quand même"

"Quand on est parti, on nous a dit 'Attention, l'eau est un peu plus haute, ça risque d'être un peu plus dangereux mais on était déjà parti, on était à plus de la moitié donc c'était un peu compliqué", raconte Andy, encadrant de l'une des classes présentes sur place. "Débit de l'eau trop important" Le plan d'urgence communal a été déclenché, précise le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet. "Ces jeunes ont été lâchés alors que le débit de l'eau était trop important. Beaucoup sont tombés à l'eau", explique le maïeur. "Tous ceux qui ont descendu la Lesse depuis ce matin disent qu'ils n'auraient jamais dû démarrer. Certains sont en hypothermie." Olivier Pitance, gérant de Dinant Evasion, explique cette situation par l'arrivée "d'un énorme coup d'eau" que personne n'a vu venir. "La Lesse a pris 1m50 en deux heures de temps, cela crée un véritable raz-de-marée. C'est un phénomène naturel que je n'ai jamais vu de ma vie", témoigne-t-il.