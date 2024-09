Kayakistes en difficultés sur la Lesse : sept adolescents emmenés à l'hôpital

Les opérations de recherches menées jeudi après-midi aux abords de la Lesse, entre Gendron (Houyet) et Anseremme (Dinant) par les services de secours pour venir en aide à des centaines de kayakistes en difficultés sont terminées, indique Patrice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi. Sept adolescents ont été emmenés dans différents hôpitaux de la région pour hypothermie ou crise d'angoisse mais leurs jours ne sont pas en danger.

Les secours ont procédé au comptage des adolescents. "Personne ne manque à l'appel. Une bonne partie des élèves ont déjà pu rentrer chez eux. On attend désormais une société de bus de Givet pour rapatrier les derniers enfants", ajoute Patrice Liétart.

Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines de kayakistes, principalement des élèves dont 400 qui venaient de Flandre (Saint-Trond et Poperinge, notamment), effectuaient la descente de la Lesse et se sont retrouvés en grande difficulté à la suite d'un débit trop élevé.