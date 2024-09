Le Conseil d'État suspend le permis pour la transformation des Récollets à Nivelles

Le Conseil d'Etat a décidé de suspendre le permis d'urbanisme délivré par la Ville de Nivelles à la société Lixon pour la transformation du couvent des Récollets, rapportent jeudi "Les Amis des Récollets". Selon l'association, cette décision représente une "première victoire" car elle reconnaît l'importance patrimoniale et historique du couvent.

L'entreprise Lixon a acheté trois ailes de l'ancien couvent en 2017 à la Ville de Nivelles. Le bâtiment, qui n'est pas classé, était alors désaffecté. Le projet prévoit de rénover deux ailes, l'aile ouest et le "quartier provincial", en respectant l'architecture existante et les gabarits actuels. L'aile sud doit par contre être démolie et reconstruite en un immeuble contemporain pour aménager des logements.

Le collège communal de Nivelles a octroyé un permis d'urbanisme au promoteur en février dernier.

Le dossier fait aussi l'objet de l'opposition de riverains et d'associations de défense du patrimoine. L'organisation "Les Amis des Récollets" s'est tournée vers le Conseil d'État qui a décidé de suspendre le permis d'urbanisme.