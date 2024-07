Des chatons retrouvés dans une poubelle en Flandre: la police procède à un test ADN pour retrouver le propriétaire

Quatre chatons nouveau-nés ont été trouvés dans une poubelle à Nieuwerkerken le 13 juillet. Le service flamand d'inspection du bien-être animal a été alerté par une passante et a prélevé l'ADN des chatons pour tenter de retrouver leur mère.

La zone de police de Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken (Limbourg) a procédé pour la première fois à un test ADN sur des chatons afin de retrouver la personne qui les a abandonnés dans une poubelle, a indiqué lundi le commissaire Herman Missotten. Quatre chatons nouveau-nés ont été trouvés dans une poubelle à Nieuwerkerken le 13 juillet. Le service flamand d'inspection du bien-être animal a été alerté par une passante et a prélevé l'ADN des chatons pour tenter de retrouver leur mère. La police a affirmé avoir déjà une idée de l'identité du propriétaire des animaux, mais cherche des preuves qui viendraient étayer ses soupçons. Elle a également assuré prendre très au sérieux la question de la maltraitance animale.

Les résultats des tests ADN ne sont pas encore connus. "Il faudra un certain temps avant de savoir si nos soupçons sont fondés. À ma connaissance, c'est la première fois qu'en tant que force de police, nous participons à une enquête ADN de ce genre dans une affaire relevant de l'Inspection du bien-être animal", a expliqué le Herman Missotten. Si les tests ADN permettent d'identifier la mère des chatons, la police devrait pouvoir remonter jusqu'à son propriétaire et rédiger un procès-verbal, qui sera transmis au parquet du Limbourg. Le procureur pourra alors éventuellement décider de poursuivre cette personne. Cette dernière est passible de prison et pourrait également se voir infliger une amende ainsi qu'une interdiction de posséder des animaux.