Des documents "sensibles" sur un sous-marin nucléaire britannique retrouvés dans un pub

Des documents relatifs au sous-marin à propulsion nucléaire HMS Anson ont été trouvés dans les toilettes d'un pub de la ville anglaise de Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le ministère britannique de la Défense a confirmé l'authenticité des documents, rapporte samedi le journal The Sun.

Les documents, abandonnés dans les toilettes du bar, à même le sol, décrivaient le fonctionnement interne du sous-marin et servaient à apprendre aux membres d'équipage comment isoler certaines pièces pour les dépressuriser.

Non loin du pub se trouve le chantier naval BAE Systems, où le HMS Anson a été construit. Le sous-marin nucléaire de classe Astute, armé de torpilles et de missiles de croisière et d'un coût de 1,3 milliard de livres sterling, est parti pour ses premiers essais en mer à la mi-février.

La Royal Navy a dit prendre la situation au sérieux et a ouvert une enquête