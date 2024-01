Deux ans de prison pour le vol de six motos de course à Lontzen

Un habitant de Fleurus, né en 1986, a été condamné lundi par le tribunal correctionnel d'Eupen à une peine de 2 ans de prison. Il a été reconnu coupable du vol de six motos de course, dans un garage de Lontzen, durant la nuit du 13 au 14 mars 2022.

Durant cette nuit-là, plusieurs individus s'étaient introduits dans le garage en prenant soin de neutraliser l'alarme. Quatre motos de course de marque Yamaha et deux autres de marque Honda, valant chacune environ 30.000 euros, avaient été dérobées.

Une camionnette, appartenant à l'épouse du principal prévenu, avait été utilisée pour transporter les deux-roues. Le 17 mai, une perquisition menée à Francorchamps lors d'une course de moto avait permis de retrouver deux des engins volés. Ils se trouvaient dans le box utilisé par les deux prévenus. Les numéros de châssis et de moteur avaient été enlevés puis remplacés et les motos avaient été repeintes.