Deux proches de la fillette décédée à Brasschaat inculpés d'homicide involontaire

Les deux personnes interpellées ce week-end à la suite de la mort d'une fillette de trois ans à Brasschaat (Anvers) ont été inculpées d'homicide involontaire et de négligence coupable par un juge d'instruction, a indiqué lundi le parquet d'Anvers. Les deux membres de la famille de la victime ont toutefois été libérés sous conditions.

Samedi soir, sur le coup de 19h00, les services de police locaux ont reçu un appel signalant qu'une enfant avait été renversée sur un passage pour piétons par une voiture ayant pris la fuite. La fillette, grièvement blessée, avait été conduite aux urgences où elle est décédée dans le courant de la nuit.

Une enquête a été ouverte et a permis d'écarter formellement la thèse de l'accident de la route. Une femme de 43 ans et un homme de 37 ans, de la famille de l'enfant, ont été interpellés pour être interrogés. Ils ont entre-temps été inculpés des chefs d'homicide involontaire et de négligence coupable, puis libérés sous conditions. Le parquet a précisé que l'enquête était toujours en cours.