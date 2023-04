Dix mois de prison en plus pour Laurent Badot, déjà condamné à 30 ans de réclusion en 2022

Les faits ont été commis en février et mars 2020. Le 14 février, Laurent Badot a menacé son père et la compagne de celui-ci. Il les a également harcelés entre le 9 et le 16 février. Le 15 février, le prévenu a détruit le velux d'un appartement de son père, garagiste, afin de pénétrer dans l'atelier. Le 6 mars 2020, il exigeait que son papa répare son véhicule. Comme celui-ci ne pouvait le faire immédiatement, Laurent Badot est reparti et a allumé des ballots de paille situés à côté de l'écurie de son père, chaussée de Charleroi. Le feu a pu être éteint à temps.

Le prévenu était en aveux des préventions.