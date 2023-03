Europol intensifie son enquête sur un réseau chinois de traite des êtres humains

Europol a réuni 15 experts de huit pays différents, parmi lesquels la Belgique, pour intensifier l'enquête sur le plus grand réseau de prostitution chinois jamais démantelé au sein de l'Union européenne. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la taskforce opérationnelle "Lotus", a indiqué l'agence européenne de coopération policière jeudi.

En février, les autorités belges, espagnoles et suisses ont interpellé 31 suspects pour leur implication présumée dans l'exploitation sexuelle de victimes chinoises. Les membres du réseau criminel faisaient venir en Europe des femmes originaires de Chine, et leur demandaient ensuite des rançons élevées, que les victimes étaient supposément contraintes de financer en se prostituant. Le réseau diffusait des publicités de ces femmes sur internet, et avait mis en place des centres téléphoniques pour les mettre en contact avec des clients de différents pays en Europe.

Au total, les autorités ont identifié plus de 200 victimes. Au cours des trois dernières années, les enquêteurs ont contrôlé environ 3.000 publicités liées à ce réseau, ce qui laisse penser que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé.