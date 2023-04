Huit ans de prison pour une double tentative d'assassinat dans le milieu du rap

Jarneil W. (19 ans) et Tijresse P. (20 ans) ont tiré sur deux individus dans la nuit du 24 au 25 mars 2022 à Borgerhout (Anvers). Ils étaient membres du groupe de Drill dénommé "Go Fast" (terme qui désigne le transport de stupéfiants à très grande vitesse en voiture, NDLR.). Le Drill est un sous-genre du rap qui se base sur un tempo lent et des paroles très violentes.

Blessées à la fesse ou à la poitrine, les victimes ont expliqué qu'elles connaissaient les agresseurs du milieu du Drill. Jarneil W. avait d'ailleurs appelé l'une d'elles pour lui donner rendez-vous sur la Koxplein où a eu lieu la fusillade.